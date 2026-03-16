Через удари РФ Молдова переживає кризу з водопостачанням

Мешканці Бєльців стоять у черзі до одного з міських бюветів, щоб набрати води, 16 березня 2026 року
Мешканці Бєльців стоять у черзі до одного з міських бюветів, щоб набрати води, 16 березня 2026 року

Уряд Молдови оголосив стан екологічної тривоги на річці Дністер на наступні два тижні. Як повідомляє 16 березня молдовська служба Радіо Свобода, найбільш критична ситуація склалася в другому за чисельністю населення місті країни, Бєльцях, для якого Дністер є єдиним джерелом питної води, а майже всі артезіанські свердловини не працюють.

Також проблеми фіксують у ще одному місті – Сороках і кількох селах у трьох районах Молдови.

Лише в Бєльцях щонайменше 50 тисяч жителів залишилися без водопроводу з вечора суботи, 14 березня, повідомив Радіо Свобода технічний директор комунального підприємства Apa-Canal Віталіє Унгуряну.

Президентка Молдови Мая Санду заявила ввечері 15 березня, що російська атака на Дністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, і це загрожує водопостачанню Молдови.

«Лебеді зникли, вони б купалися в цій оливі»: як російський удар по Україні забруднив воду для Молдови
«Лебеді зникли, вони б купалися в цій оливі»: як російський удар по Україні забруднив воду для Молдови
Із 12 березня молдовська влада намагається ліквідувати наслідки масштабного витоку в річку Дністер після російського ракетного удару по Дністровській ГЕС на українському боці кордону, що стався в першій декаді березня.

Попри встановлений на поверхні води фільтр, нафтова пляма просунулася вниз за течією, оминувши Сороки, найбільше молдовське місто на кордоні. Молдовська влада звернулася до Румунії по допомогу в очищенні річки, оскільки витік загрожує водопостачанню Кишинева.

