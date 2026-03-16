Через удари РФ Молдова переживає кризу з водопостачанням

Уряд Молдови оголосив стан екологічної тривоги на річці Дністер на наступні два тижні. Як повідомляє 16 березня молдовська служба Радіо Свобода, найбільш критична ситуація склалася в другому за чисельністю населення місті країни, Бєльцях, для якого Дністер є єдиним джерелом питної води, а майже всі артезіанські свердловини не працюють.

Також проблеми фіксують у ще одному місті – Сороках і кількох селах у трьох районах Молдови.

Лише в Бєльцях щонайменше 50 тисяч жителів залишилися без водопроводу з вечора суботи, 14 березня, повідомив Радіо Свобода технічний директор комунального підприємства Apa-Canal Віталіє Унгуряну.

Президентка Молдови Мая Санду заявила ввечері 15 березня, що російська атака на Дністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, і це загрожує водопостачанню Молдови.

Із 12 березня молдовська влада намагається ліквідувати наслідки масштабного витоку в річку Дністер після російського ракетного удару по Дністровській ГЕС на українському боці кордону, що стався в першій декаді березня.

Попри встановлений на поверхні води фільтр, нафтова пляма просунулася вниз за течією, оминувши Сороки, найбільше молдовське місто на кордоні. Молдовська влада звернулася до Румунії по допомогу в очищенні річки, оскільки витік загрожує водопостачанню Кишинева.