Ударний дрон залетів до Молдови після атаки Одещини – уряд

Молдавська прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотника поблизу населеного пункту Тудора, приблизно за 500 метрів від кордону з Україною. Як зазначається в Telegram-каналі уряду Молдови, інцидент стався 17 березня о 09:55 за місцевим часом.

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, щоб оцінити небезпеку та нейтралізувати бойовий блок безпілотника. На цей час усіх місцевих жителів евакуювали.

Через деякий час сапери та поліція підтвердили, що безпілотник був активним та мав вибуховий заряд. Експерти провели контрольований підрив безпілотника.

У повідомленні не уточнюється походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій безпілотника «Шахед».

Уранці 17 березня голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер інформував про інтенсивний російський удар по регіону. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури, території підприємств та деяке обладнання. У районах, що постраждали, виникли пожежі, постраждалих немає.