Більше немає сумнівів, що санкції проти Росії продовжать – Порошенко

Більше немає сумнівів, що Європейський союз продовжить санкції проти Росії, заявив президент України Петро Порошенко після переговорів з представниками ЄС у Брюсселі

«Наші переговори були важливими для позитивного рішення Європейської ради щодо продовження санкцій проти Росії за невиконання Мінських угод, незаконну побудову Керченського мосту та незаконні так звані «вибори» на окупованих територіях Донбасу. Ці дії неприйнятні й ми радо вітаємо тверду й згуртовану позицію ЄС», – заявив Порошенко в Європейській комісії після зустрічі з віце-президентом установи Валдісом Домбровскісом.

Президент Порошенко додав, що якщо раніше щодо цього були деякі сумніви, то після вчорашньої зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском стало відомо про міцну позицію всієї співдружності.

«Нам необхідно нарощувати міжнародний тиск на Росію і більше немає місця для «страусиного підходу», бо те, що сталося в Керченській протоці, – акт відкритої агресії», – заявив президент України.

На переконання Порошенка, мета «довгого списку» нових санкцій – стимулювати Росію повернутися «до цивілізованого світу».

«Санкції не є покаранням, бо воно буде зроблене через міжнародні суди: за порушення Росією міжнародних законів. Санкції є мотивацією для Росії, аби вона повернулася до цивілізованого світу. Санкції – сигнал для Росії: поверни негайно й без жодних умов українських моряків, українські кораблі та забезпеч свободу навігації», – сказав Порошенко.

Якщо ні, то міжнародна спільнота й міжнародні організації та блоки вдадуться до застосування нових можливостей тиску, які у них є, застеріг президент.

«У нас є довгий список можливостей, які міжнародне співтовариство, включно із НАТО, ЄС та іншими, нині обговорюють», – заявив президент у Брюсселі.

Порошенко у Брюсселі зустрівся із керівництвом ЄС та НАТО, а також лідерами держав-членів Європейського союзу для забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв’язку з російською агресією на Донбасі.​

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували й захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії троє моряків були поранені, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх 24 полонених вивезли до Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.