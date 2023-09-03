Росія: в Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, жителі кажуть про «звуки вибухів»

У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, пишуть місцеві телеграм-канали 3 вересня.

Відомо, що пожежа сталась на території нафтобази «Ручьи» біля Піскарівського проспекту. За даними ЗМІ, загорілася заправна цистерна.

Жителі Санкт-Петербурга у мережі повідомляють, що на місці пожежі лунають вибухи.

МНС Росії стверджує, що вогонь охопив ангар, площа пожежі 800 квадратних метрів. Рятувальники присвоїли пожежі другий ранг. Інформації щодо постраждалих поки немає.

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах.