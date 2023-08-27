Влада Румунії перевірить всі АЗС після смертельних вибухів

Влада Румунії перевірить всі станції LPG зі зрідженим газом після того, як на одній із них в окрузі Креведія (повіт Дамбовіца) сталися два вибухи, які призвели до загибелі кількох людей і майже 60 постраждалих, повідомляє Romania Journal.

«Від завтрашнього дня (28 серпня – ред.) по всій країні всі газозаправні станції будуть перевірені. Крім того, там, де будуть виявлені порушення, які можуть призвести до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці. Якщо буде потрібно, ми внесемо законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він незаконний», – заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Відомо, що в результаті трагедії був активований Європейський механізм цивільного захисту для передачі поранених за кордон. Перших пацієнтів вже відправили до Бельгії та Італії.

Міністр охорони здоров’я Александру Рафіла додав, що є ще декілька пацієнтів, які будуть переведені до Австрії, Німеччини та Норвегії.

Тим часом мер Каракала Іон Долдуреа, вийшов із правлячої партії «Соціал-демократів». Син Долдуреа, Йонуц, є власником компанії, яка володіє газовою станцією в Креведії. Сам мер викликав обурення після того, як заявив: те, що пожежники постраждали під час вибуху в Креведії, «є їхньою проблемою».

За попередніми даними розслідування, компанія, оператор станції LPG зі зрідженим газом, де сталися вибухи, більше не мала дозволу на роботу з 2020 року.

Декілька людей загинуло і близько 60 зазнали поранень в суботу ввечері внаслідок вибухів і подальших спалахів на заправній станції зрідженого газу в населеному пункті Креведія в Румунії, приблизно за 30 кілометрів від Бухареста. Більшість постраждалих – близько 40 людей – це пожежники.

Румунська служба Радіо Свобода повідомляла, що перший вибух стався, коли працівники заправки підключали нову цистерну з паливом. Потім виникла пожежа. Вогонь охопив дві цистерни і будинок неподалік.

Приблизно через дві години після першого вибуху стався другий.