Зеленський заявив про продовження санкцій проти Фірташа та Козака

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження санкцій проти Дмитра Фірташа, Тараса Козака і пов’язаних з ними осіб та компаній.

«Сьогодні підписав нові санкційні рішення. Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін. Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії. Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування», – написав він у телеграмі.

За його словами, також Україна продовжує санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній.

«Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту», – додав Зеленський.

