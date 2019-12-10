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10 грудня 2019, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Фінляндія: Санна Марін склала присягу й стала наймолодшим прем’єр-міністром у світі

34-річна Санна Марін була міністром транспорту, депутатом, заступником прем’єр-міністра та головою міської ради її рідного Темпере

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34-річна Санна Марін склала присягу прем’єр-міністра Фінляндії та стала наймолодшим головою уряду у світі.

Марін до цього була міністром транспорту. Ще раніше – депутатом, заступником прем’єр-міністра та головою міської ради її рідного Темпере (тоді їй було 27 років).

На посаді прем’єр-міністра Фінляндії Марін змінить Антті Рінне, який пішов у відставку минулого тижня після втрати довіри коаліції.

Другим наймолодшим у світі головою уряду є 35-річний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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