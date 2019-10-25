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25 Жовтень 2019, Київ 09:06
Новини | Політика

САП зареєструвала провадження через переписку депутата від «Слуги народу» – Холодницький

Про це Назарз Холодницький заявив у ефірі каналу «1+1»

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження проти народного депутата від фракції «Слуга народу» В’ячеслава Медяника, розповів голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі Назар Холодницький в ефірі каналу «1+1».

Про це він повідомив у відповідь на питання ведучої Наталії Мосейчук, яка спитала, «чому він зволікає» розслідувати діяльність народного депутата.

«По пану Медянику, дійсно, надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстровано», – повідомив Холодницький.

Питання Мосейчук стосувалося також іншого представника парламентської монобільшості Євгенія Шевченка, який в ефірі російського телеканалу звинувачував «українських націоналістів» та закликав «іти на компроміси». Втім, голова САП відповів, що це питання не підслідне його відомству.

16 жовтня онлайн-видання «Страна.ua» оприлюднило фото телефона народного депутата В’ячеслава Медяника, який нібито обговорював із кимось, підписаним як «Саша Яровий», співпрацю з прокурорами.

Згодом заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда», що в народних депутатів «є запити розібратися в ситуації» щодо колеги.

/**/ /**/ /**/ Під час акції «Імпічмент Коломойському» під стінами Офісу президента України. Київ, 20 вересня 2019 року
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