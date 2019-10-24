Скандал про корупцію сконфігурований людьми Зеленського, щоб вдарити по «групі Коломойського» – Сергій Висоцький

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»); Сергій Висоцький, народний депутат України (VIII скликання).

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді опинилася у центрі корупційного скандалу. САП перевіряє інформацію щодо 11 депутатів фракції «Слуга народу» – членів фінансового комітету. Підозрюють, що вони могли отримати по 30 тисяч доларів за те, щоб провалити ухвалення закону про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості. Про факти підкупу окремих членів комітету заявив і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А президент Володимир Зеленський зажадав перевірки членів комітету на детекторі брехні.

Віталій Портников: Пане Качура, ви вчора вже пройшли тест на поліграфі. Не було боляче?... І мені незрозуміла сама процедура вияснення цієї ситуації. Якщо дійсно йдеться про спробу корупційного підкупу депутатів Верховної Ради України, то це питання до кримінальної справи, а не до якихось дивних відеозвернень президента Зеленського, інтерв’ю пана Арахамії або проходження поліграфу. Чому не можна йти по закону, а знову щось вигадувати?

Олександр Качура: Я першим пройшов, до речі. Все проходило в онлайн-трансляції у мене на сторінці у фейсбук. Трохи більше години ця процедура займає. Я вирішив почати з себе і поставити крапку в обвинуваченнях.

Впевнений, що ніяких корупційних ознак там немає



Для мене та ситуація, яка склалася – це, можливо, непорозуміння між членами комітету та головою комітету. Впевнений, що ніяких корупційних ознак там немає. А якщо вони є, то у нас створили стільки багато чудових органів – ДБР, НАБУ, САП, навіть Антикорупційний суд є – без проблем, хай розслідують.

У нас навіть є свідки по цій справі, які хочуть надати, я теж готовий САП надати покази. У нас в понеділок будуть збори фракції, де ми все це обговоримо. Але це був такий конфлікт всередині комітету, який вже врегульований. У понеділок ми досягнемо консенсусу по всіх питаннях і ухвалимо принципові рішення щодо тих, які у нас назріли.

З приводу поліграфів я в понеділок подаю законопроєкт, який буде врегульовувати питання проходження поліграфів ще під час обрання нардепів, а також вони повинні будуть подати довідку від психіатра, психолога і нарколога, щоб всякі психи, наркомани і брехуни до Верховної Ради не обиралися.

– Пане Висоцький, як ви вважаєте, конфлікт, який врегульовується з допомогою поліграфу – чому саме такий інструментарій? Чому до цього не додумалися раніше, що треба так конфлікти врегульовувати?

Сергій Висоцький: Бо раніше при владі і навіть в опозиції були люди з політичним досвідом, а не шоумени.

Частина – відверті антиукраїнські елементи. Люди, як Євгеній Шевченко, просто колаборанти

По-друге, ця історія досить штучна. Є реальні процеси, які йдуть в Раді, які полягають в тому, що партія «Слуга народу», яка класичною партією в принципі не є, тому що партія завжди будується навколо ідеології і програми, а єдиним завданням її під час виборів до Верховної Ради було захопити якомога більшу кількість влади. Для цього є мандат «Слуги народу».

Спочатку цю політичну франшизу від Зеленського, я би це так називав, надавали дуже різним людям. Частина з цих людей досить порядна, патріотична. А частина – відверті антиукраїнські елементи. Люди, як Євгеній Шевченко, просто колаборанти.

По-друге, там є люди, які ангажовані олігархічними групами. Але за тієї хаотичності, за якої формувався і список «Слуги народу», і віддавалися мандати на округах, дуже багато олігархічних представників пройшли за такими механізмами. Фактично у монобільшості бачимо набір фракцій, які сепаруються одна від одної, деякі з цих фракцій представляють інтереси різних олігархів.

Цей скандал сконфігурований людьми Зеленського для того, щоб фактично вдарити по «групі Коломойського»

Я не дуже вірю в те, що Антон Яценко просто роздавав якийсь кеш. Тому що я знаю дещо і про Антона. Це дивно дуже звучить. Як правило, йдуть якісь непрямі історії. Щоб за рішення комітету – це якась дивна історія, ніхто такого і ніколи не пропонує.

Цей скандал сконфігурований людьми Зеленського для того, щоб фактично вдарити по «групі Коломойського», які вбачають в Коломойському загрозу для існування цього режиму і для існування самого президента. Цей скандал повинен спровокувати президента на те, щоб він ухвалив деякі рішення щодо зменшенню впливу Коломойського, його «групи» на українську політику на користь якихось інших «груп».

По формі конфлікт новий, тому що з нього роблять шоу



По суті природа цього скандалу не змінилася. Завжди корупція і антикорупція була в Україні лише засобом зведення політичних рахунків та боротьби за впливи, потоки. Але по формі конфлікт новий, тому що з нього роблять шоу. Тому що, якщо ти хочеш потім з «групою Коломойського» чи з ним домовитися, так би мовити, його трохи посунути на якісь позиції (він висунувся вперед, починає атакувати Рябошапку, прем’єр-міністра і діяти досить нахабно зі своїми людьми), так ось, щоб його (Коломойського – ред.) посунути, треба, щоб можна було відступити.

Карна справа в НАБУ – це те, від чого вже неможливо відступити без наслідків. А поліграф? Можна. А що там буде відбуватися за закритими дверима з Коломойським, з його людьми, які домовленості між ним і Зеленським, залишиться таємницею.

– Пане Качура, ваша колега Ольга Василевська-Смаглюк сьогодні теж пройшла поліграф. Вона говорить, що утрималася від голосування за законопроєкт про оціночну діяльність, ліквідацію корупційних схем з кількох причин. «Перші два проєкти мають корупційну складову. Фролова – лобіює оцінщиків. Качури – лобіює майданчики. Третій – Железняка – не вирішує проблем з майданчиками, не гарантує, що ФДМУ в короткі строки розробить якісне ПЗ»... Чому ви один одного у фракції звинувачуєте у тому, що кожен корупціонер?

Олександр Качура: Це, можливо, якісь були такі емоційні публікації. Тому що багато її звинувачували в корупції, що вона начебто брала хабарі в комітеті за голосування.

Є в нас в Україні «оціночна мафія». З цим бореться мій законопроєкт



Є в нас в Україні «оціночна мафія». З цим бореться мій законопроєкт. Є майданчики. Я вважаю, що діджиталізація, електронізація – повинно так бути. Я знаю, як можна оцінщикам обійти – вони формують звіти у паперовому вигляді і напишуть ту вартість, яку ви захочете. А не можна обдурити комп’ютер.

Ми домовилися з головою ФДМУ, з колективами одного й іншого законопроєктів, що буде розроблений третій законопроєкт, який прибиратиме з ринку монополію оцінщиків і майданчиків. У комітеті не дійшли згоди, я так розумію, за якою системою потрібно в кінцевому варіанті третій законопроєкт, і попросили відтермінувати цей процес на один тиждень.

Це компанія людей, яка сіла в один «Титанік», але кожен з них у цій подорожі прямує в якусь свою сторону

Сергій Висоцький: Я не думаю, що там мова йшла про якісь одні хабарі чи щось інше. Є Антон Яценко, який є членом групи «За майбутнє». Група «За майбутнє» асоційована з Коломойським.

Оскільки у «Слузі народу» нараховується більше 10 груп впливу від різних людей, вона не структурована. Це компанія людей, яка сіла в один «Титанік», але кожен з них у цій подорожі прямує в якусь свою сторону. Домовитися вони не можуть. Щоб підголосовувати рішення, які потрібні Коломойському, йому потрібен резерв голосів. У даному випадку це група «За майбутнє». І інколи частина ОПЗЖ.

Але вони всі конфліктують традиційно – Льовочкін з Коломойським, всі інші. Щоб група, до якої входить Яценко, голосувала за якісь речі, які потрібні владі, самому Зеленському і які потрібні Коломойському, треба їм щось віддати. Тобто це такий бартер. І Антон Яценко підійшов зі своєю (я так вважаю, я не стверджую, як факт) проблемою до Ігоря Валерійовича. Коломойський сказав: та все нормально, ми тобі там в комітеті все вирішимо. І за таким ланцюгом це пішло.

У влади Зеленського є великий олігархічний модуль, і він не обмежується впливами Коломойського



У чому помилка? Ми розмовляємо про якусь точкову корупцію, про якісь поліграфи, а треба казати, що у влади Зеленського є великий олігархічний модуль, і він не обмежується впливами Коломойського.

Там є і Хорошковського впливи, і Пінчука впливи, і сама влада «Слуг народу» і президента Зеленського – це влада олігархічного реваншу, яка фактично зібрала пул олігархів, вивела його у президенти. І тепер там просто відбувається бійка (раніше це ще була бійка «бульдогів під килимом»), а зараз це просто бійка коней у цирку за те, щоб якась з цих груп перемогла. В процесі цієї боротьби за впливи на Верховну Раду, голосування, бюджет, голову Зеленського можна просто рознести країну вщент.

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