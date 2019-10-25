В Офісі президента не можуть подолати кадровий голод (огляд преси)

Станом на 23 жовтня у 8 із 24 обласних державних адміністрацій не мали голів, інформує «Газета по-українськи». Офіс президента стикнувся з надзвичайним кадровим голодом. Не можуть його перемогти, наголошує експерт газети, політолог Микола Давидюк.

Він стверджує, що найбільша кадрова помилка Зеленського, що його бізнес-партнер і наставник Коломойський став консультантом, який визначає, хто в Кабміні професіонал і кому що робити. Команда Зеленського, йдучи на вибори, не до кінця розуміла, що таке держава, вважає політолог. Партія «Слуга народу» була віртуальна. Кадрів не мала.

Проблема Зеленського в тому, що він бізнесові рамки намагається одягнути на державне управління. Думає, що можна набирати команду, як авторів у «Квартал» чи на «Лігу сміху». Так не можна діяти, призначаючи голів ОДА чи міністрів, наголошує газета. Бо поки що українці бачать тільки Сергія Сивохо, який став радником секретаря Ради нацбезпеки й оборони. І так на багатьох посадах, куди набрали друзів, кумів, однокласників. Докладніше йдеться в статті «В Офісі президента не можуть перемогти кадровий голод».

Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо нарешті взявся до роботи. Він озвучив, що пенсіонери, які проживають в окупованій зоні, не повинні стояти у чергах на блокпостах раз на два місяці, щоб забрати свої гроші. Газета «День» зазначає, що мова про перерахування соціальних виплат прямо в банківські установи угруповань «ЛНР-ДНР». До цього Україну регулярно закликають Росія та проросійські політики всередині країни.

Уявимо, що таке сталося, пише видання. Хіба це не зробить донецьких пенсіонерів легкою здобиччю для російських найманців, які приїхали на Донбас за закриття споживацького кредиту чи винагороду в 500-1000 доларів бойових? Якщо держава таки почне виплачувати пенсії прямо в окупацію та ще й подовжить верифікацію, хто дасть гарантію, що за рік людину просто не вб’ють, відібравши її пенсійну картку?

Авторка статті Лариса Волошина зазначає, що в уявлені пересічного українця, як і росіянина, і мешканця окупованого Донбасу єдиною «бідою» стала невиплата Україною пенсій прямо через філії «республіканських» банків. «Провина України» є штучно сформованим пропагандистським конструктом. Він повністю витиснув із масової свідомості уявлення про те, яку небезпеку для життя, здоров’я, безпеки та власності українських громадян становить окупація окремих районів Донецької та Луганської областей.

Дописувачка наголошує, що українці стали свідками вдалої інформаційно-диверсійної спецоперації. Відбулося зміщення провини з агресора на жертву. Тому вимоги Сивохи – це лише завершальна стадія, в якій псевдоправозахисний дискурс перетворюється на засади державної політики. Сьогодні будь-яка інформація про нестерпні умови окупації, якщо вона і з’являється, використовується як додатковий аргумент для примусу України до поступок. На цьому наголошується в публікації «Сивоха та пенсіонери Донбасу».

Про можливий розкол монокоаліції в парламенті політологи й експерти говорили ще до початку роботи Верховної Ради. Газета «Україна молода» інформує, що днями у не так давно створеному парламентському сімействі умовної монобільшості розгорівся чималий скандал.

Одинадцять парламентських «слуг народу» Офіс президента запідозрив у взятті хабара і готує масштабну перевірку на детекторі брехні. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу про хабарництво проти депутатів «Слуги народу». Ідеться про можливий відкат за відмову ліквідувати схему соратника Коломойського.

Напередодні ексдепутат Сергій Лещенко заявив, що, ймовірно, вигоду від цих схем отримує наближений до олігарха Ігоря Коломойського депутат Антон Яценко. Газета пише, що в цьому скликанні в «Слуги народу» немає і вже не буде своєї конституційної більшості із 300 депутатів. У них немає навіть своєї просто більшості – з 226 депутатів. Відтак, торговий процес переговорів про коаліцію буде запущено знову. І серед ймовірних союзників буде і Юлія Тимошенко. Що вона від того виграє, розповідається в матеріалі «Коалiцiйнi пазли, або Одинадцять недругів «Слуги народу» – напівпровідники леді Ю?»