Експрезидент Франції Саркозі знову постав перед судом

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вдруге постав перед суддями у справі «Біґмаліон». Йдеться про незаконне фінансування президентської кампанії 2012 року через рекламне агентство «Біґмаліон». Через це агентство, як встановили слідчі, проводили значну частину коштів на підтримку Саркозі, зазначає Міжнародне французьке радіо (RFI).

Саркозі та його партія «Союз за народний рух» (пізніше змінила назву на «Республіканці») суттєво перевищили ліміт на фінансування президентської кампанії. Щоб приховати порушення, передвиборчий штаб Саркозі та піар-агентство Bygmalion, за даними слідства, користувалися фальшивими рахунками. Агентство виписувало рахунки за передвиборчі партійні мітинги та з'їзди, не пов'язані з виборами, і ці витрати не потрапляли до фінансового звіту передвиборчої кампанії. Як повідомляється в публікації, троє співробітників агентства Bygmalion визнали факт махінації.

Суд першої інстанції засудив експрезидента до одного року позбавлення волі. Це виявилося суворішим покаранням, ніж те, якого вимагали прокурори. Тепер, як пише RFI, після розгляду апеляції колишній глава держави знову може отримати ще суворіший вирок. Його винесення очікується наприкінці листопада.

Ще один суд над Ніколя Саркозі має відбутися у 2025 році – у справі про ймовірну причетність уряду лівійського диктатора Муамара Каддафі до фінансування виборчої кампанії Саркозі у 2007 році.