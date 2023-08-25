У Франції справу колишнього президента Саркозі про «гроші Каддафі» передали до суду

Кримінальну справу щодо фінансування виборчої кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році режимом лівійського диктатора Муаммара Каддафі передано до суду, оголосила 25 серпня Національна фінансова прокуратура Франції. Таким чином, зазначає RFI, завершилося десятирічне розслідування.

Процес попередньо призначений на початок 2025 року. Саркозі, який уже засуджений у двох справах про корупцію і оскаржив ці вироки, заявляє про свою повну невинуватість у так званій «лівійській справі». Разом із ним перед судом постануть 12 осіб, серед яких три колишні міністри в уряді Саркозі.

Про завершення розслідування стало відомо 11 травня. Національна фінансова прокуратура (PNF), яка керувала розслідуванням, висловилася за передачу справи до суду, готуючись підтримати звинувачення. Останнє слово залишалося за судовими слідчими. Як пише RFI, 24 серпня двоє слідчих у «лівійській справі» підписали 557-сторінкову постанову про її передачу до суду.

Головний свідок обвинувачення стверджував, що наприкінці 2006 – на початку 2007 років передав 5 мільйонів євро Ніколя Саркозі, який тоді обіймав посаду міністра внутрішніх справ, і керівнику його міністерського кабінету Клоду Ґеану.

Саркозі постане перед кримінальним судом за звинуваченням у «пасивній корупції», «злочинній змові», «незаконному фінансуванні виборчої кампанії» та «приховуванні незаконного присвоєння державних коштів» Лівії.