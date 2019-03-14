У Саудівській Аравії після майже року за ґратами перед судом постали жінки-правозахисниці

У Саудівській Аравії десять жінок-правозахисниць постали перед судом після майже року утримання за ґратами без висунення звинувачень і, як повідомлялося, з підозрою на застосування до них тортур.

На засіданні 13 березня їм зачитали обвинувачення, які офіційно не розголошуються.

За даними правозахисників, дехто із затриманих жінок зазнавав тортур і сексуальних домагань під час допитів. У правозахисних організаціях Human Rights Watch та Amnesty International засудили масштабні репресії проти активістів.

Представник Amnesty International у справах Близького Сходу Самах Хадід висловив занепокоєння тим, що звинувачення затриманим швидше за все стосуються їхнього захисту прав жінок.

Масштабні репресії проти активістів у Саудівській Аравії почалися у травні минулого року. Більш ніж десяток активістів були заарештовані всього лише за місяць до історичного зняття багаторічної заборони на кермування автомобілем для жінок у Саудівській Аравії. Більшість із них були звинувачені в підриві безпеки і «підозрілих контактах з іноземними сторонами». Частину пізніше звільнили.