Саудівська Аравія: активістів за права жінок затримали за «спробу підриву безпеки і стабільності»

Силові структури Саудівської Аравії підтвердили затримання активістів боротьби за права жіноцтва, про яке напередодні повідомили правозахисники.

Як мовиться в повідомленні в державних засобах інформації, сім осіб узяли під варту за підозрою в «намаганні підірвати безпеку і стабільність королівства… і послабити національну єдність».

Затриманих також звинувачують у «підозрілих контактах із іноземними сторонами» і наданні фінансової підтримки «ворожим елементам за кордоном», мовиться в повідомленні.

Імен затриманих при цьому не назвали.

Але новинний сайт Sabq, який вважають наближеним до влади, пов’язав затримання з кампанією за скасування заборони жінкам керувати автом у Саудівській Аравії.

Попереднього дня, 18 травня, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що влада Саудівської Аравії затримала сім активістів боротьби за права жіноцтва, які виступали за скасування заборони жінкам керувати автом у цій країні. За даними правозахисників, серед затриманих ‒ п’ять жінок і двоє чоловіків.

Згадана заборона, що діяла багато десятиліть, має бути скасована 24 червня. Рішення про це ухвалив у вересні минулого року саудівський король Салман ‒ як вважають, під впливом крон-принца Мухаммада бін Салмана, який просуває реформи в консервативному ісламському королівстві.

Рішення дозволити жінкам керувати автом привітали як ознаку прогресивної тенденції, яку запровадив крон-принц ‒ але це рішення водночас супроводили нові заходи на придушення інакодумства у країні.

Саудівська Аравія – єдина країна у світі, де жінкам фактично заборонено сідати за кермо автомобіля. Цієї заборони немає в законах – вона виходить із ухваленого у Саудівській Аравії суворого тлумачення норм ісламського права (шаріату) і поширюється не лише на мешканок королівства, але й на іноземок. Відтак водійських посвідчень жінкам у країні не видають.

Жінок, які отримували водійське посвідчення за кордоном і сідали за кермо у королівстві, раніше змушували підписувати письмове зобов’язання більше цього не робити, а останніми роками й арештовували.