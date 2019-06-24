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24 Червень 2019, Київ 08:08
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія: одна людина загинула, 21 поранена через обстріл аеропорту єменськими повстанцями

Раніше цього місяця Хуті вже обстрілювали аеропорт Абха, тоді були поранені 26 людей

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Єменські повстанці Хуті здійснили напад на цивільний аеропорт у Саудівській Аравії, внаслідок чого одна людина загинула, ще 21 – поранена, повідомляє військова коаліція, очолювана Саудівською Аравією.

Речник повстанців 23 червня повідомив, що саудівські аеропорти Абха і Джизан поблизу кордону з Єменом атакували за допомогою безпілотників.

При цьому військова коаліція, яка воює з Хуті, нападу на аеропорт Джизан не підтвердила. А про те, яка зброя була використана в нападі на аеропорт Абха, не повідомляють.

Раніше цього місяця Хуті вже обстрілювали цей аеропорт, тоді були поранені 26 людей.

Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену в його чотирирічній війні з шиїтськими повстанцями руху Хуті. Конфлікт розглядають як непряму війну між Саудівською Аравією і її головним конкурентом у регіоні – Іраном.

За цей час загинули 10 тисяч людей, а 14 мільйонів єменців опинилися на межі голоду.

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