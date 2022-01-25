Акція SaveФОП: поліція частково знесла сцену протестувальників, попередньо є затримані

Правоохоронці жорстко затримували учасників акції SaveФОП і застосовували сльозогінний газ, сцену активістів знесли, передає кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, поліцейські виводили з місця акції десятки людей, є постраждалі. Натомість у пресслужбі Національної поліції Києва на запит Радіо Свобода не уточнили інформацію щодо затриманих.

Поліція частково знесла сцену, проте вона продовжує діяти. Поліцейські також відновили знесені раніше огорожі.

Раніше під час онлайн-трансляції з місця акції організатори заявляли про постраждалих від сльозогінного газу. Згодом ситуація на місці стабілізувалася.

Раніше учасники акції «SaveФОП» під Верховною Радою спробували пройти до будівлі парламенту, після чого почалася штовханина з поліцією, яка стояла кордоном перед будівлею.

Близько 2 тисяч людей взяли участь у мітингу ініціативи SaveФОП під Верховною Радою. Учасники мітингу вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».

Поліція раніше повідомляла про складання адміністративних протоколів щодо двох учасників мітингу за порушення правопорядку.