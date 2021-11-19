В Україні запустили платформу з віртуальної подорожі Чорнобилем

Онлайн-платформа «Чорнобиль. Подорож», за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження, розпочала свою роботу, повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, сайт «Чорнобиль. Подорож» дозволяє здійснити «інтерактивну подорож у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією «Дуга» та покинутими селами Полісся, ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа».

Сайт створений за принципами скролітелінгу – безперервної розповіді з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.

Повідомляється, що над проєктом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження щодо Чорнобиля.

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На сайті «Чорнобиль. Подорож» у блоці «Люди» розміщені історії свідків, сучасників аварії на ЧАЕС.

Також передбачена можливість приєднатися до проєкту, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма для заповнення. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці «Сьогодні, завтра».

Цьогоріч виповнилося 35 років з часу Чорнобильської трагедії.