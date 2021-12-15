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#ВУКРАЇНІ

Занедбаний Цукроварів

Занедбаний Цукроварів
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Занедбаний Цукроварів

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Сьогодні його називають «Чорнобилем без радіації» або «містом-примарою». Хоча, Цукроварів – саме так колись називали це місце – важко знайти навіть на карті. Його історія розпочалася ще з далеких 80-х років, коли біля Кропивницького збудували перспективне підприємство.

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Завод виробляв так багато цукру, що посідав 3-тє місце з виробництва у СРСР. Але на початку 2000-х його ріжуть на металобрухт. Більшість мешканців залишають свої квартири, і колись успішне містечко перетворюється на одну з вулиць Липняжки. Тут продовжують жити близько сотні людей, вірніше виживати, адже нормальних умов для них практично не залишилося. Замість опалення в багатоповерхівках будують справжні печі та груби.

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