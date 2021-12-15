Завод виробляв так багато цукру, що посідав 3-тє місце з виробництва у СРСР. Але на початку 2000-х його ріжуть на металобрухт. Більшість мешканців залишають свої квартири, і колись успішне містечко перетворюється на одну з вулиць Липняжки. Тут продовжують жити близько сотні людей, вірніше виживати, адже нормальних умов для них практично не залишилося. Замість опалення в багатоповерхівках будують справжні печі та груби.
Занедбаний Цукроварів
Випуски
-
18:00, 24 листопада 2021
Життя після Афганістану | #ВУКРАЇНІ
-
18:00, 27 жовтня 2021
Господар замку | #ВУКРАЇНІ
-
18:00, 22 вересня 2021
Кавунове лихо | #ВУКРАЇНІ
-
18:00, 18 серпня 2021
Молочна катастрофа | #ВУКРАЇНІ
-
18:00, 11 серпня 2021
Місто, що вмирає | #ВУКРАЇНІ
-
18:00, 04 серпня 2021
Секретний архів матеріалів КДБ | #ВУКРАЇНІ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
Павло Казарін
Вступ України до НАТО. Чого саме боїться Путін?
-
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ