СБУ повідомила про блокування на Львівщині «ботоферм», керованих з Росії

Служба безпеки України блокувала на Львівщині діяльність так званих «ботоферм». Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що «ботоферми» використовували спецслужби країни-агресора для «розповсюдження деструктивного контенту».

«Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих «ботоферм». Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську вебплатформу. Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку. Триває досудове слідство.