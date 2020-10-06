Переписки у Росії та ОРДЛО: СБУ повідомила про викриття проросійської «тролеферми» перед виборами

У Служі безпеки України повідомили про викриття на Дніпропетровщині регіонального осередку всеукраїнської мережі «тролів», що розповсюджували через соцмережі матеріали, які могли вплинути на виборчий процес, та закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.

«Кіберфахівці та слідчі спецслужби задокументували мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда, які є адміністраторами груп у соціальних мережах та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали. Ця інформація, за даними експертів, містить заклики до зміни меж території або державного кордону України. Протягом останнього місяця співробітники СБУ провели комплекс слідчих дій, за результатами яких заблокували протиправну діяльність кількох інтернет-провокаторів», – йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

За даними відомства, «зловмисники активно вели листування з мешканцями Росії і так званого ОРДЛО, які ставили перед ними завдання із поширення фейкових матеріалів щодо майбутніх виборів в Україні та кандидатів до органів місцевого самоврядування».

«Вони також планували ескалацію соціальної напруженості у регіоні та провокацію масових порушень громадського порядку. Кіберфахівці СБУ вже встановили особу одного з координаторів, який є уродженцем Дніпропетровської області та приєднався до сепаратистів «ДНР» у травні 2014 року», – зазначили в СБУ.

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Повідомляється, що наразі триває досудове розслідування за статтею про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

«Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років», – додали в СБУ.

Останнім часом почастішали повідомлення від українських спецслужб про викриття «ботоферм» із поширення «деструктивної інформації» напередодні місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.