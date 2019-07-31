СБУ заявляє про викриття чергового експрацівника МВС України, що працював на ФСБ

Служба безпеки України повідомляє, що співробітники контррозвідки викрили колишнього працівника українського Міністерства внутрішніх справ на розвідувальній діяльності на шкоду державній безпеці за завданням Федеральної служби безпеки Росії.

«Оперативники української спецслужби встановили, що мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, був завербований співробітником ФСБ РФ», – йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 31 липня.

У спецслужбі додали, що за завданням «куратора» він через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну і соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі, а отриману інформацію передавав при виїзді до анексованого Криму.

Слідчо-оперативні дії у цій справі тривають, заявляють у СБУ.

Імені і прізвища підозрюваного у Службі безпеки не наводять.

«СБУ вкотре попереджає, що у поле зору спецслужб країни-агресора може потрапити будь-який український громадянин. Також СБУ нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з ними й отримане завдання», – додали в Службі безпеки.

Раніше цього місяця СБУ вже повідомляла про іншого колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ, якого затримали за підозрою розвідувально-підривній діяльності на користь Федеральної служби безпеки Росії. Проти нього порушили справу за статтею 111 – «державна зрада», що в разі визнання винним передбачає 12-15 років позбавлення волі зі ймовірністю конфіскації майна.