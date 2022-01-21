СБУ заявляє, що не затримувала громадян Казахстану за результатами перевірок цього місяця

Служба безпеки України не затримувала нікого з громадян Казахстану за результатами «комплексу заходів», проведених раніше цього місяця, повідомили у пресслужбі СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Співробітники Служби безпеки України у межах законодавчо визначеної компетенції здійснюють комплекс заходів для захисту безпеки громадян України та іноземців, які перебувають на території нашої держави. Це є особливо актуально, зважаючи на російський чинник на ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам», – йдеться у відповіді.

«За результатами вжитих СБУ заходів нікого з громадян Казахстану не затримували. Однак, оскільки певні особи з числа громадян Казахстану мають ознаки незаконного перебування на території України, СБУ підготовлено і надіслано відповідне інформування до уповноваженого державного органу з питань міграції і громадянства, Державної міграційної служби», – додали у СБУ.

На запитання про те, щодо скількох осіб підготовлені такі матеріали, які наслідки вони матимуть для цих осіб і інші подробиці у СБУ не навели.

«Інша запитувана інформація оприлюдненню не підлягає», – додали у відомстві.

На початку місяця двоє громадян Казахстану, які зараз проживають в Україні, заявили про напад з боку співробітників СБУ. Один із них, Заманбек Тлеулієв, опублікував відео інциденту, на якому він звинуватив силовиків у побитті. Про тиск з боку українських спецслужб заявив також Єлдос Насіпбеков. Опозиційні активісти стверджують, що нібито СБУ діяла в інтересах влади Казахстану.

7 січня у Службі безпеки України повідомили журналістам, що співробітники СБУ, з огляду на ситуацію в Казахстані, проводять «перевірки та спілкування з окремими громадянами Казахстану», і що це звичайна робота в межах закону. У СБУ запевнили, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно.

Водночас у відомстві додали, що мають питання щодо законності перебування деяких громадян Казахстану в Україні.