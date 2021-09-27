СБУ: в Житомирі онкохворих змушували купувати препарати, які держава надає безкоштовно

Служба безпеки України заявляє, що викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, які змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно давала держава.

«За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, шахраї «списували» отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни.

«Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року», – додали у спецслужбі.

Під час обшуків, які проводили в підозрюваних медиків і в аптеках, вилучили майже пів мільйона гривень готівки, чергову партію готових до «збуту» ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату), повідомили у Службі безпеки.

Досудове розслідування триває.