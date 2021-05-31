СБУ перенесла допит Порошенка на іншу дату цього тижня

Допит народного депутата Петра Порошенка в СБУ, який мав відбутися у понеділок о 15:00, перенесено на іншу дату цього тижня на прохання його адвокатів. Про це Радіо Свобода повідомили в Службі безпеки України.

«Підкреслюємо, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Конкретна дата і час не розголошується з міркувань безпеки», – прокоментували в СБУ.

27 травня в СБУ повідомляли, що Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ, куди його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака. Тоді він публічно не пояснив своєї відсутності на допиті. Водночас у фейсбуці розмістив допис із фотографіями у поїзді і підписом, що вирушає у «важливу і довгоочікувану подорож».

Віктору Медведчуку, нині голові партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.