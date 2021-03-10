СБУ заявляє, що викрила на хабарництві високопосадовця НАН України

Служба безпеки України заявляє, що викрила на хабарництві заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук.

«У ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства, йдеться в повідомленні.

У рамках провадження тривають обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, додали у СБУ.

Імені затриманого у Службі безпеки не повідомили.