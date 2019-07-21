У СБУ заявили, що затриманий бойовик не був підозрюваним у перевезенні «Бука»

У Службі безпеки України 20 липня заявили, що не затримували підозрюваного у перевезенні «Бука», який збив малайзійський «Боїнг», як про це написали ЗМІ після брифінгу 17 липня щодо розслідування трагедії.

«На брифінгу було згадано про факт арешту та засудження українським судом бойовика терористичної організації «ДНР», причетного до незаконного захоплення у Донецьку в липні 2014 року трейлера. На ньому у подальшому інші особи перевозили ЗРК «Бук» територіями Луганської та Донецької областей, тимчасово непідконтрольній українській владі, з якого був збитий Боінг-777 рейсу МН17», – зазначили у відомстві.

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Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

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Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.