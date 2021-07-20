СБУ повідомила про понад 300 справ через посягання на цілісність України і створення терористичних організацій

Служба безпеки України за ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичних груп чи організацій від початку поточного року відкрила 328 кримінальних проваджень, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«У цих справах оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Серед цих підозр: колишньому «заступнику міністра інформації «ДНР» В.Пряхіну, проросійському блогеру А.Шарію, двом громадянам, причетним до вчинення теракту біля будівлі телеканалу «112 Україна» у 2019 році. За цей період було розкрито ще 3 спроби терактів. Два з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами так званих «Л/ДНР» поблизу лінії розмежування у районі проведення ООС. Однак наміри ДРГ було викрито, а вибухові пристрої знешкоджено», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, загалом вилучено з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тисяч боєприпасів і 191,6 кілограмів вибухівки.

«Інший важливий напрям – протидія міжнародному тероризму. З цією метою СБУ заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано... Примусово повернуто до країн походження 45 іноземців, зокрема, трьох громадян – до Шрі Ланки, по двоє – до РФ і Азербайджану. Всі вони були прихильниками чи учасниками міжнародних терористичних рухів. За останні пів року набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ», – розповіли в СБУ.

У березні в СБУ повідомляли, щоз 2014 року відомство відкрило 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради і тероризму.

Упродовж 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.