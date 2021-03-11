СБУ з 2014-го порушила понад 16,6 тисячі проваджень щодо держзради і тероризму – Баканов

З 2014 року Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради і тероризму. Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов.

«Будь-який злочин проти державності – це не лише порушення Кримінального кодексу. Це спроба розхитати нашу країну. Тому ми маємо з особливою увагою оцінювати масштаби таких загроз. Та реагувати на них відповідно», – сказав Баканов.

Він зазначив, що практично весь масив подібних злочинів пов’язаний з окупацією та агресією Росії.

У пресслужбі СБУ додали, що серед резонансних справ: артилерійські обстріли житлового масиву Маріуполя та автомобільної дороги в 2015 році; затримання колишнього співробітника Кабміну, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь Росії; засудження агента, котрий передавав російському Головному розвідувальному управлінню дані про ремонт і модернізацію військової техніки.

«Реальні результати у розслідуванні кримінальних справ за статтею «Державна зрада» – надскладна робота. Яку неможливо виконати без тісної співпраці з усіма правоохоронними органами. Ми вдячні Офісу генерального прокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу. Всі ми працюємо над тим, аби жоден злочин не залишився без законного покарання», – розповів Баканов.

Упродовж 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.