Керівників Одеського СІЗО затримали через хабарі – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що її співробітники викрили на «систематичних хабарах» керівництво Одеського слідчого ізолятора.

«У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, тисячу доларів та шістдесят тисяч гривень і документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників пенітенціарної системи. Двох зловмисників затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться в повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

За даними СБУ, затримані систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів неправомірну вигоду за «пом’якшення» умов відбування покарання.

«Посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані «смотрящі», які працювали на адміністрацію закладу», – розповіли в СБУ.

За попередньою перевіркою спецслужби, тільки за минулий рік на банківську картку, до якої мали доступ затримані, було перераховано понад 2,3 мільйона гривень.



Триває досудове слідство.