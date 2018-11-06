СБУ проводить слідчі дії в осіб, підозрюваних у «сприянні спецслужбам» Росії

Служба безпеки України заявляє, що проводить низку санкціонованих судом слідчих дій в осіб, підозрюваних у сприянні спецслужбам Росії «в реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні».

За повідомленням СБУ, слідчі дії відбуваються за статтями: «дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу» і «державна зрада».

У СБУ не називають імен осіб, в яких відбуваються слідчі дії.

Водночас речниця Служби безпеки Олена Гітлянська у коментарі українським новинним агенціям заявила, що обшуки, зокрема, проводяться в Олени Бережної – матері загиблого екс-депутата від колишньої Партії регіонів Ірини Бережної.

Гітлянська додала, що слідчі дії також проводяться в одному з приміщень, яке належить колишній заступниці екс-мера Києва Леоніда Черновецького Ірені Кільчицькій і яке орендує Бережна. «До самої Кільчицької претензії немає», – заявила речниця СБУ.

«Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що одна із фігурантів справи систематично відвідує Росію, де проводить зустрічі з колишніми українськими високопосадовцями, а також представниками державних органів країни-агресора. Співробітники СБУ задокументували, що за вказівками і фінансуванням кураторів, «громадський діяч» систематично організовує і проводить у Києві й обласних центрах України акції протесту, які спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні», – йдеться в повідомленні СБУ.

Служба безпеки України неодноразово заявляла про блокування діяльності антиукраїнських мереж, «причетних до організації провокаційних акцій на замовлення країни-агресора». Зокрема, у березні Служба безпеки України повідомляла про проведення 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, підозрюваних у сприянні країні-агресору в проведені антиукраїнських акцій.