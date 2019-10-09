Генеральна прокуратура передала в СБУ розслідування справ про напади на активіста Стерненка

Генеральна прокуратура України передала до головного слідчого управління Служби безпеки України розслідування проваджень про напади на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі «у зв’язку з необхідністю перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

«Крім того, ці випадки повинні розслідуватись одним органом слідства для забезпечення неупередженого та швидкого розслідування всіх обставин вчинених нападів», – наголосили в ГПУ.

У відомстві нагадали, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях щодо нападів на Стерненка, ще в одному обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

Наприкінці травня 2018 року в Одесі на Фонтанській дорозі двоє невідомих напали на активіста Сергія Стерненка, коли той повертався додому із дівчиною. Зав’язалася бійка, Стерненко отримав численні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.

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