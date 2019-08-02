Двох ексвійськових засудили до чотирьох років в’язниці за торгівлю вибухівкою – СБУ

Двоє колишніх військових Збройних сил України отримали вироки у справі про незаконний збут вибухівки, повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, обвинувачені, які за контрактом несли військову службу в Житомирській області, продавали тротил, пластид та засоби детонації, незаконно вивезені з території бойових дій на Донбасі.

Як повідомляють у відомстві, їх за тримали в листопаді 2018 року під час «спроби збуту понад двох із половиною кілограмів пластиду, двох тротилових шашок загальною вагою чотириста грамів та засобів детонації до них».

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«Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів провадження ще дві тротилові шашки, чотири осколкові ручні гранати Ф-1 та РГД-5, а також запали дистанційної дії. Житомирський апеляційний суд визнав зловмисників винними у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 та частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Обидва обвинувачені отримали по чотири роки тюремного ув’язнення, вирок набув чинності, додають у СБУ.