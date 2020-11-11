Одному з ватажків угруповання «ДНР» заочно повідомили про підозру – СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття одного з ватажків угруповання «ДНР», який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

«За даними слідства, місцевий мешканець у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань бойовиків призначили його так званим «заступником начальника управління МДБ ДНР». Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на «посаді», зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними. Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини», – повідомила у середу пресслужба СБУ.

Уточнюється, що заочне повідомлення про підозру кваліфікували за статтею «участь у терористичній групі чи терористичній організації», досудове слідство триває.

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26 жовтня СБУ повідомила про затримання ймовірного бойовика незаконного угруповання «ЛНР», який перебував у розшуку за підозрою в участі в терористичній організації.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.