СБУ відкрила провадження через «угорські» позначення територій України

Слідчі Служби безпеки України зареєстрували кримінальне провадження за фактом розміщення на титульній сторінці одного з періодичних видань зображення частини Закарпатської області у кольорах угорського національного прапора, повідомляє прес-служба СБУ.

«Нанесений прапор сусідньої країни на територію виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини, у населених пунктах з компактним проживанням угорців, умовно відокремлює ці райони від іншої території області. Зображення із картою Закарпатської області на фоні угорського прапора містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що кримінальне провадження відкрили за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Процесуальне керівництво у справі здійснюватиме прокуратура Закарпатської області, додали в СБУ.

Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявив, що Служба безпеки України та Генпрокуратура мають відреагувати на позначення окремих територій України «угорськими» на шпальтах газети «Карпаталія», яку видає громадська організація «Товариство угорської культури Закарпаття». Божок повідомив, що підготував відповідні звернення-листи щодо ситуації до силових оргнаів.

Радіо Свобода не вдалося отримати коментар у редакції видання щодо вказаного інциденту у числі газети за 16 липня, де мажоритарні округи, в яких балотуються лідери угорських організацій Закарпаття, позначені у кольорах прапора Угорщини.

Раніше цього тижня на територію українського Закарпаття всупереч рекомендаціям офіційного Києва прибули дві делегації Угорщини, в тому числі голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Офіційний Київ заявив, що розцінює такі вояжі як спроби можливого втручання Угорщини у внутрішні справи Україниперед дочасними виборами у Верховну Раду 21 липня.