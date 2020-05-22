СБУ затримала бойовика угруповання «ДНР», який з Донецька приїхав погостювати на Харківщину

Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика угруповання «ДНР», повідомила у п’ятницю пресслужба відомства.

«Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Донецька є бойовиком так званої «1 АК ДНР», входить до танкового екіпажу терористів. Він нелегально приїхав на Харківщину для відвідання родичів. Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території та затримала його під час повернення до незаконного збройного формування через кордон з Росією», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у затриманого вилучили «військовий квиток» так званого «Міністерства оборони ДНР» з відмітками про проходження служби та закріплену зброю, а також посвідчення члена фейкового «Громадського руху Донецької республіки».

«У ноутбуці і телефоні бойовика також виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.