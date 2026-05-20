СБУ повідомила про викриття «злочинної діяльності керівників обласних підрозділів поліції»

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ і департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції провели операцію щодо посадовців регіональних управлінь поліції. Про це пресслужба СБУ інформує зранку 20 травня.

«За матеріалами справи, фігуранти займалися «кришуванням» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. Так, за різні суми неправомірної вигоди посадовці гарантували «підопічним» непритягнення їх до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих правоохоронцями:

▪️ начальник ГУНП в Івано-Франківській області;

▪️ заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

▪️ перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

▪️ заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

▪️ водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

Під час обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом», – ідеться в повідомленні спецслужби.

Фігурантам повідомили про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Досудове розслідування в цій справі триває.

Коментарі затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалися.

У поліції підтвердили обшуки і затримання регіональних керівників. «Національна поліція України наголошує: очищення системи від недоброчесних працівників є безумовним пріоритетом», – вказали правоохоронці і додали, що й надалі сприятимуть об’єктивному та неупередженому розслідуванню.