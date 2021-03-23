Верховний суд визнав законним відсторонення від навчання дітей, яким не зробили щеплення

Верховний суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили у скасуванні наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком. Відповідне рішення було ухвалене 10 березня, повідомили у ВСУ 23 березня.

«У справі, яка переглядається, індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення матір’ю дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти, у тому числі в шкільних закладах освіти, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти. Унаслідок встановлення такого балансу досягається мета – загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров’я, що гарантовано статтями 3, 27 та 49 Конституції України», – мовиться у повідомленні суду.

Зазначається, що забороною щодо відвідування нещепленими дітьми навчальних закладів держава реалізує обов’язок забезпечити безпеку життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу, зокрема й дитини, яка не отримала щеплення.

«Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси. Водночас право дитини на здобуття освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, установлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі», – дійшов висновку суд.

У постанові також йдеться, що у співвідношенні норм статей 3 та 53 Конституції України «не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки життя, здоров’я і безпеки людини над правом на освіту».

У 2018 році в МОЗ заявляли, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки та школи, окрім випадків, коли є медичні протипоказання до щеплення.

Ця норма