Для армії розробляють новий бронежилет, він не пройшов перші випробування

Нові моделі модульних бронежилетів, що розробляють для української армії на заміну військових «Корсарів», не пройшли перші випробування в Міністерстві оборони України. Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) також виявили, що нові технічні параметри Міноборони, за якими розробляють бронежилети для майбутніх закупівель, були прописані під конкретного виробника і з того часу нічого не змінилось – про це йдеться у розслідуванні «Бойова (не)готовність?».

У 2016 році в Міноборони вирішили розробити новий модульний бронежилет з урахуванням світового передового досвіду. Він мав замінити бронежилети типу «Корсар», які поставлені на озброєння української армії наказом міністра оборони у 2014 році. Для цього при міністерстві створили робочу групу, до складу якої увійшли посадовці і представники від різних фірм-виробників. Підприємства надали свої кращі зразки для тестування «в полі» – тестового носіння, щоб бійці носили ці вироби і потім залишили власні зауваження.

Протягом 2018 року члени робочої групи створили проміжний документ під назвою «Технічний опис на дослідну партію», де були чітко прописані конструкція майбутнього виробу для армії, балістичні та інші вимоги. В подальшому цей документ мав бути доопрацьований та виписані «Технічні специфікації» на бронежилет, які належали б Міністерству оборони та згідно з якими й проводилися б наступні закупівлі.

Проте в квітні 2019 року в міністерстві визначилися з новими технічними параметрами, за якими розроблятимуть бронежилети для майбутніх закупівель – без напрацювань робочої групи.

«І вони більше відповідають вимогам та можливостям конкретного виробника – підприємства «Темп-3000», яке виробляє «Корсари» та нині є єдиним постачальником бронежилетів для армії. З того часу зміни в документ не вносилися», – йдеться у розслідуванні.

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Як стало відомо «Схемам», відтоді відбулися мінімум два перші тестування потенційних нових бронежилетів для армії. І, одне з них, як виявили журналісти, не пройшло вдало.

Згідно з документами, участь у ньому взяли дві компанії – виробник «Темп-3000», який виготовляє «Корсари», та чеська фірма EccentriCITY INVEST s.r.o.

У листі за підписом директора чеської фірми, датованому лютим 2020 року, йдеться про те, що наприкінці 2019 підприємство «Темп-3000» передавало до міністерства партію власних бронежилетів для військових дослідних випробувань. Також бронежилети подавала і чеська фірма. При цьому у листі зазначено, що вони – «підприємства-партнери», які хочуть поєднати зусилля та повторно надіслати бронежилети для тестування.

Вироби чеської EccentriCITY INVEST проходили випробування, але в період квітня-травня 2020 року – це підтвердили журналістам у Міноборони.

Від джерел у відомстві «Схеми» дізналися про результати балістичних випробувань – тобто, стрільб. В документах зазначено, що балістичний пакет – так званий «м’який захист» – чеських виробів «не витримав балістичні випробування» не відповідає заявленому класу.

Як виявили журналісти у розслідуванні, чеська EccentriCITY INVEST насправді є дилером «Темп-3000» – підприємства, яке фігурує у так званій «справі Марченка» про закупівлю «бронежилетів, які прострілюються».

Про те, що EccentriCITY INVEST є дилером «Темпа», свідчать дані з кількох контрактів, опубліковані на порталі публічних закупівель Prozorro, а також відповідь Національної поліції на запит журналістів. У відомстві зазначали, що бронежилети, які вони купують в EccentriCITY INVEST, насправді виготовляє «Темп-3000».

У коментарі «Схемам» засновник та керівник «Темпа» Юрій Євтушенко запевнив, що чеська фірма «не просто дилер, а партнер, з яким підприємство йде до НАТО» і який, до того ж, нібито має і власне виробництво.

«Вони беруть не виріб, вони беруть мої технічні умови. Я їм кажу «ви візьмете мої технічні умови… Я не можу продавати вироби… і виготовляти по цим технічним вимогам вироби». Наразі ці фірми оформлюють власну ліцензію і в подальшому не будуть згадувати «Темп-3000», – заявив він.

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На питання про те, де саме виробляють бронежилети, Євтушенко відповів: «на різних фірмах, але за умов нагляду «Темпу». Також він наголошує, що підприємство не брало участі у тестовому носінні після 2018 року.

«Схеми» також виявили причину, через яку, ймовірно, в розробці та випробуваннях потенційних нових бронежилетів для армії не беруть участь інші виробники, окрім «Темпу-3000» та його партнерів.

У технічних параметрах Міноборони опинилася вимога, яка може дискримінувати інших українських виробників, крім самого «Темпу-3000» – аналізують журналісти.

Адже серед методів перевірки бронежилетів на міцність – випробування «м’якого захисту» високими температурами – 180 градусів. Цього не боїться матеріал параарамід, з якого виготовляє балістичний пакет «Темп-3000», але не витримає поліетилен, з яким працюють всі інші українські виробники, йдеться у розслідуванні.

Згадку про цю вимогу, «Схеми» також виявили у записах розмов посадовців міноборони, записаних правоохоронцями.

Ще один фрагмент із записаних розмов може свідчити про дискримінаційність цієї вимоги по відношенню до інших виробників бронежилетів знали на найвищому рівні в Міноборони. Про це говорить запис, на якому чоловік, чий голос, схожий на голос тодішнього начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, говорить з міністром Степаном Полтораком і згадує, що його «попросили» прибрати можливість використання поліетилену для балістичних пакетів.

Дмитро Марченко від інтерв’ю відмовився. Його адвокат повідомив, що генерал буде готовий коментувати цю ситуацію після завершення досудового розслідування. Втім, свою позицію генерал озвучував і раніше. У грудні 2019-го він говорив: «Я впевнений у своїх заступниках як у собі, ніхто не міг прийняти бронежилети, поки не буде сертифікату про якість».