Журналістка «Схем» Каплюк перемогла у конкурсі із розслідуванням про заробіток депутата на відбудові Донбасу

Журналістка програми антикорупційних розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Катерина Каплюк здобула третє місце на V Національному конкурсі журналістських розслідувань та аналітичних досліджень «Є-Розслідування» у номінації «Журналістське розслідування».

Про це повідомили організатори конкурсу.

Її матеріал «Депутат від БПП Єфімов. Виконроб Донбасу» визнали одним із найкращих на конкурсі розслідувань щодо використання публічних коштів.

Журналістка «Схем» виявила, що пов’язана з депутатом БПП Максимом Єфімовим фірма отримала мільйони на підряди на відбудову Донбасу в його ж окрузі. Серед проектів пов’язаної з оточенням депутата компанії «Крамміськбуд» – ремонт гімназії в Краматорську, палацу культури і місцевої амбулаторії, а також будівництво льодової арени.

​Із майже 500 мільйонів гривень, виділених на Краматорськ, «Крамміськбуд» мав отримати близько третини грошей. Якщо не враховувати ремонт доріг, ця сума сягне половини призначених для міста «переміщених» коштів. Це – гроші місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, які наразі не підконтрольні українській владі.

Тоді депутат Єфімов відповів журналістам: «Я на сьогоднішній момент не є вигодонабувачем цього підприємства «Крамміськбуд». Ба більше, я сьогодні продовжую тримати його на плаву і фінансувати: тільки для того, щоб воно могло проводити хоч якісь роботи. Не я, а підприємства, які зі мною якимось чином можуть бути пов'язані, вони просто через фіндопомогу допомагають цьому «Крамміськбуду». Я розумію, що коли їм потрібно, – я їм допоможу, і я розумію також, що коли потрібно мені, – вони будуть працювати цілодобово».

​Максим Єфімов – депутат, який пройшов до парламенту через мажоритарний округ у Краматорську, і був головним ініціатором законопроекту про використання «переміщених коштів».

Загалом журі конкурсу «Є-Розслідування» визначили п’ятьох переможців, які отримають винагороди. Проект реалізується командою Є-Data та проектом «​Пошуково-аналітична система 007»​ за підтримки програми «Ефективне управління державними фінансами», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH, за дорученням Урядів Німеччини та Великої Британії.

Раніше журналіст «Схем» Михайло Ткач отримав нагороду «Людина нового часу» від українського журналу «Новое время» у номінації «За гучні розслідування, які очищують Україну від корупції».

У 2015 році нагороду «Людина року» від журналу «Новое время» у номінації «Високий стандарт чесності» отримала автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька.