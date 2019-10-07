Підлеглі Луценка після 2 років закрили справу щодо нападу на журналістів «Схем» на весіллі його сина

Прокуратура Київської області за два роки розслідування не знайшла складу злочину в нападі співробітниками Управління державної охорони на журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») під час зйомок святкування весілля сина тодішнього генпрокурора Юрія Луценка – і закрила відповідне кримінальне провадження 8 травня 2019 року. Про це стало відомо з відповіді прокуратури Київської області після численних звернень адвоката «Схем».

Відповідну постанову про закриття вніс слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області Михайло Вознесенський.

«Жодних доказів, які б вказували на те, що в діях працівників Служби ДППОЗ УДО України є ознаки злочину, передбаченого ч.2. статті 345-1 КК України, не здобуто», – вказав у постанові Вознесенський.

Слідчий також зазначив, що розглянувши матеріали провадження, він дійшов висновку, що «в матеріалах кримінального провадження не вбачається суб’єктивна сторона злочину, яка характеризується в прямому умислі».

Журналісти «Схем» оскаржуватимуть рішення про закриття кримінального провадження.



«Ми вважаємо постанову незаконною і такою, що не врахувала всі зібрані докази в справі. Також ми вважаємо, що висновки слідчого не відповідають фактичним обставинам справи, адже вони ґрунтуються тільки на показах зацікавлених осіб – співробітників УДО – і не ґрунтуються на інших матеріалах справи. Ми вже подали скаргу до Печерського районного суду, в якій просимо скасувати постанову й направити на продовження досудового розслідування», – пояснила адвокатка журналістів «Схем» Віра Крат.

Закрита вечірка з нагоди весілля сина нині вже колишнього генерального прокурора Юрія Луценка відбулася 15 вересня 2017 року в ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка скоїли фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. У результаті оператор «Схем» Борис Троценко зазнав струсу мозку і пошкодження руки.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Під час зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

Начальник УДО пояснив дії своїх підлеглих тим, що «цей військовослужбовець спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.

Згодом, у жовтні 2017 року, трьох військовослужбовців Управління державної охорони України було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми».