Рада прокурорів засудила погрози Портнова на адресу прокурора ГПУ

Рада прокурорів України засудила дії ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, який публічно погрожував насильством прокурору Генпрокуратури Олександру Божку. Про це йдеться у рішенні Ради прокурорів.

Рада прокурорів розглянула звернення Олександра Божка щодо публічних погроз насильством з боку Портнова, в якому прокурор заявляв, що такі дії є «реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому».

«Вважати неприпустимими та такими, що підлягають засудженню висловлювання у соціальних мережах та telegram-каналах до вчинення неправомірних дій, шляхом висловлення погроз процесуальним керівникам у кримінальних провадженнях, так як останні мають ознаки загрози незалежності працівників прокуратури України», – йдеться у рішенні від 17 грудня.

«Закликати суб’єктів, перелічених у ч.5 ст.16 Закону України «Про прокуратуру» до безумовного дотримання принципів незалежності прокурора та утримуватися від здійснення у будь-якій формі впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків або прийняття ним незаконного рішення», – зазначено у документі за підписом голови Ради прокурорів Михайла Місюри.

До Ради прокурорів Олександр Божко звернувся зі скаргою 3 грудня. У ній прокурор навів фрагменти повідомлень від Андрія Портнова у What’sApp із погрозами. Також він наголошує, що адвокат у своєму Telegram-каналі публічно підтвердив авторство цих повідомлень.

«Мені як старшому прокурору групи прокурорів (...) з метою перешкоди виконанню мною службових обов’язків та у зв’язку з виконанням цих службових обов’язків 22.03.2019, 03.04.2019 та 22.10.2019 на мій мобільний телефон надійшли погрози насильством від Портнова А.В. з номеру телефону (завірені скріншоти екрану з погрозами додаються)», – зазначає Божко.

Прокурор вважає, що це є свідченням загрози незалежності всіх прокурорів: «Вказане беззаперечно свідчить про втручання Портновим А.В. в діяльність прокурорів та є реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому, що є неприпустимим і протиправним в правовій державі. Разом з тим, зазначені публікації Портнова А.В. в Telegram-каналі свідчать про те, що він публічно закликає велику кількість інших громадян України вчиняти такі ж незаконні дії».

Ще раніше, 29 листопада, Божко також звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Київської області зі скаргою, в якій просить позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.

Сам Портнов цю ситуацію наразі публічно не коментував.

Раніше «Слідство.Інфо»​ показали, як адвокат Андрій Портнов погрожував низці працівників правоохоронних органів, серед яких був і прокурор Олександр Божко. Ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божка. Він обіцяв прокурору вжити щодо нього «виховні заходи». Повідомлялося, що погрози надходили ще кільком співробітникам Генеральної прокуратури, які вели слідство у справі ексчиновника. Зокрема, колишньому очільнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку.

Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, його називали куратором судової гілки влади.

Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.

У березні 2014 року Уряд Канади застосував санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років. Але згодом Радіо Свобода з посиланням на два поінформовані джерела в уряді Канади повідомило, що санкції щодо Андрія Портнова, запроваджені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить Канаду про наявність підстав для їхнього продовження.

Водночас, у ГПУ відмовилися надати журналістам Радіо Свобода інформацію про те, чи існують наразі підстави для збереження санкцій щодо Андрія Портнова, продовжені урядом Канади у 2019 році ще на п'ять років, і чи буде про це поінформовано канадську сторону, яка розглядає питання виключення Портнова із санкційного списку. У ГПУ послались на те, що ця інформація є «таємницею слідства і може бути розголошена лише з письмового дозволу слідчого або прокурора». Та згодом генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генпрокуратура контактує з Канадою з приводу санкцій щодо Портнова.