Прокурор, якому Портнов погрожував, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

Прокурор Генпрокуратури Олександр Божко, якому Андрій Портнов публічно погрожував насильством, 29 листопада звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Київської області зі скаргою, в якій просить позбавити останнього права займатися адвокатською діяльністю. Прокурор вважає, що дії Портнова щодо нього були вчинені «з метою перешкоди виконанню службових обов’язків» і є «реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому».

«На даний час встановлені факти, які свідчать про вчинення адвокатом Портновим А.В. дисциплінарних проступків, а саме порушення ним присяги адвоката України, систематичного й грубого порушення ним правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, які є обґрунтованими підставами для накладення на Портнова А.В. дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю», – зазначено в скарзі прокурора.

Як приклад, Олександр Божко наводить фрагменти повідомлень від Андрія Портнова у What’sApp із погрозами. Також він наголошує, що адвокат у своєму Telegram-каналі публічно підтвердив авторство цих повідомлень.

«Мені як старшому прокурору групи прокурорів (...) з метою перешкоди виконанню мною службових обов’язків та у зв’язку з виконанням цих службових обов’язків 22.03.2019, 03.04.2019 та 22.10.2019 на мій мобільний телефон (...) в мобільному додатку What’sApp надійшли погрози насильством від Портнова А.В.», – зазначає Божко він.

Прокурор вважає, що це є свідченням втручання Портновим у його професійну діяльність: «Вказане беззаперечно свідчить про втручання Портновим А.В. в діяльність прокурорів та є реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому, що є неприпустимим і протиправним в правовій державі. До того ж, Портнов А.В. не тільки втрутився в мою службову діяльність як прокурора, погрожував мені насильством, а й публічно закликає вчиняти такі ж незаконні дії велику кількість інших громадян України».

Оскільки Олександр Божко вважає, що такі публічні висловлювання адвоката Портнова свідчать про порушення ним присяги адвоката та «негативно впливають на авторитет адвокатури та адвокатської діяльності, оскільки паплюжать принципи верховенства права, дотримання професійної етики адвоката та професію адвокатури, яка вважається еталоном юриспруденції» – він просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів порушити скаргу на основі викладених ним фактів і застосувати до Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Сам Портнов цю ситуацію наразі публічно не коментував.

Раніше Слідство.Інфо показали, як адвокат Андрій Портнов погрожував низці працівників правоохоронних органів, серед яких був і прокурор Олександр Божко. Ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божка. Він обіцяв прокурору вжити щодо нього «виховні заходи». Повідомлялося, що погрози надходили ще кільком співробітникам Генеральної прокуратури, які вели слідство у справі ексчиновника. Зокрема, колишньому очільнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку.

Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, його називали куратором судової гілки влади.

Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.

У березні 2014 року Уряд Канади застосував санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років. Але згодом Радіо Свобода з посиланням на два поінформовані джерела в уряді Канади повідомило, що санкції щодо Андрія Портнова, запроваджені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить Канаду про наявність підстав для їхнього продовження.

Водночас, у ГПУ відмовилися надати журналістам Радіо Свобода інформацію про те, чи існують наразі підстави для збереження санкцій щодо Андрія Портнова, продовжені урядом Канади у 2019 році ще на п'ять років, і чи буде про це поінформовано канадську сторону, яка розглядає питання виключення Портнова із санкційного списку. У ГПУ послались на те, що ця інформація є «таємницею слідства і може бути розголошена лише з письмового дозволу слідчого або прокурора». Та згодом генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генпрокуратура контактує з Канадою з приводу санкцій щодо Портнова.