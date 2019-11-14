У МВС сумніваються, що журналісти «Схем» «незаконно збирали інформацію» про Портнова

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили членам Ради з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові, що незаконний збір інформації, в чому журналістів Радіо Свобода звинувачує ексчиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов, «навряд чи можливий».

Про це 14 листопада у фейсбуці за підсумками першого засідання радив Офісі президента, написав речник МВС України Артем Шевченко.

На цьому засіданні МВС і поліція розповіли про розслідування кримінальних проваджень за фактами перешкоджання журналістській діяльності й погроз журналістам «Схем» (проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») з боку Портнова і про розслідування провадження за його заявою про «перешкоджання його журналістській діяльності та незаконний збір інформації про особу».

«Щодо незаконного збору інформації, у чому Портнов звинувачує журналістів, то ми роз’яснили членам ради, що подібне навряд чи можливе у публічних, відкритих для вільного доступу місцях на відміну від, скажімо, приватного житла чи домоволодіння. Але остаточно встановити має слідство», – написав Шевченко.

Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

1 листопада ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

Також медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із відкритою заявою щодо погроз Андрія Портнова редакції програми «Схем» і закликав українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності Андрія Портнова і гарантувати безпеку журналістам та співробітникам команди розслідувачів.