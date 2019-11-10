Координаторка CPJ висловилася на підтримку «Схем»: нова влада повинна поважати журналістів-розслідувачів

Влада в Україні має приділяти поважати і підтримувати журналістів-розслідувачів, заявила в коментарі «Голосу Америки» координаторка програм організації «Комітет захисту журналістів» в Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

Вона звернула увагу на те, що президент Володимир Зеленський демонструє «більш дружню риторику» до журналістів, але відзначила брак «докорінних змін».

«Очевидно, від нового президента є великі очікування, бо багато українців пов’язували надії з його обранням і досі, гадаю, не відбулося істотних змін в плані політичного середовища для журналістів, за виключенням обміну полоненими з Росією. В цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенка і повернення його до України», – каже Саїд.

Вона зокрема згадала про ситуацію навколо проєкту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший» (Суспільне) «Схеми».

«Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів та захисту ЗМІ, насамперед, потрібно поважати і підтримувати проекти журналістів-розслідувачів, такі як «Схеми», не наражати їх на небезпеку. А, на жаль, це трапилося з журналістами «Схем» та «Слідства» (проєкт «Слідство.Info») та іншими за Порошенка і, на жаль, це триває і за президентства Зеленського», – стверджує представниця CPJ.

Експертка також засудила розіграш в прямому ефірі каналу «Прямий», коли до студії увірвалися люди в камуфляжі та зі зброєю (згодом канал вибачився за цей епізод). Вона висловила занепокоєння і через заяву міністра культури, молоді і спорту Костянтина Бородянського про те, що журналістів треба притягати до відповідальності за розповсюдження маніпулятивної інформації.

«Свободу слова та безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечують шляхом криміналізації діяльності, або через запровадження тих чи інших обмежень», – заявляє Саїд.

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Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

1 листопада ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

Також медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із відкритою заявою щодо погроз Андрія Портнова редакції програми «Схем» і закликав українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності Андрія Портнова і гарантувати безпеку журналістам та співробітникам команди розслідувачів.