«Говорили про життя»: Коломойський про свої візити до Авакова, які зафіксували «Схеми»

Журналісти програми «Схеми» зафіксували, як олігарх Ігор Коломойський відвідував Арсена Авакова у Міністерстві внутрішніх справ. Олігарх підтвердив, що вони з чинним міністром бачаться «як старі друзі» і говорять на цих зустрічах «про життя». Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») ​«Гра в хованки».

24 червня знімальна група «Схем» зафіксувала, як близько 7-ї вечора автомобіль, яким користується олігарх Ігор Коломойський, заїхав до Міністерства внутрішніх справ, очолюваного Арсеном Аваковим.

На території відомства авто перебувало близько трьох годин. І лише близько десятої вечора виїхало звідти.

Пізніше у коментарі «Схемам» Коломойський підтвердив, що іноді приїжджає до Авакова, і згадав, що востаннє був у нього «два тижні тому».



Також Коломойський повідомив журналістам, що під час своїх тривалих зустрічей з Аваковим говорить із ним «про життя», «як старі друзі». Водночас він заперечив свій вплив на якісь призначення чи гарантії Авакову щодо збереження його посади в Кабміні за нової влади.



«Для чого мені когось взагалі призначати? Законослухняні громадяни. Як ми можемо впливати? Для чого воно нам потрібно? Щоб потім скандали? Ми дуже обережні», – заявив олігарх у відповідь на запитання журналістів.



20 травня «Схеми» вже фіксували візити Коломойського до відомства Авакова. У день інавгурації президента Володимира Зеленського журналісти зустріли кортеж Ігоря Коломойського біля МВС. Тоді зустріч підтвердила і пресслужба міністерства, очолюваного Аваковим, і сам олігарх. Останній тоді заявив журналістам: «Привіталися, обійнялися, випили по келиху вина чи по чашці кави – і розійшлися. Ніяких справ не обговорювали, політику не обговорювали».

Раніше «Схеми» розповіли про непублічні зустрічі представників «нової влади» президента Зеленського з великими забудовниками та олігархами, які можуть мати значний вплив на життя всієї країни.

Так, журналісти зафіксували, як наприкінці жовтня перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір неафішовано приїжджав до офісу олігарха Ігоря Коломойського. А заступник голови Офісу президента Богдана Андрій Смирнов таємно навідувався до будівлі, де розташований офіс колишнього очільника СБУ часів Януковича та віцепрем’єр-міністра уряду Азарова Валерія Хорошковського. А наближений до президента Володимира Зеленського актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов непублічно відвідував у вересні прем’єр-міністра України Олексія Гончарука разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном.