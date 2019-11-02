Голова НСЖУ засудив Портнова за тиск на журналістів

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко засудив колишнього заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова за тиск на журналістів і погрози їм.

«Політику Андрію Портнову може не подобатися робота конкретних журналістів чи медіа. Але тиснути на працівників медіа, оприлюднювати персональні дані, погрожувати насиллям чи чіпляти ярлики обурливо і недопустимо», – написав він у фейсбуці.

Томіленко при цьому нагадав: «Багатьох представників попередньої владної команди, з якою професійно бореться пан Портнов, цькували і «Схеми», і розслідувачі загалом».

«Журналістами рухає суспільний інтерес. І найкраща реакція політика на цей інтерес – відкритість», – наголосив голова НСЖУ.

Раніше 2 листопада Портнов пригрозив всій редакції програми журналістських розслідувань «Схеми», спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», публікацією «їхньої детальної особистої та персональної інформації», а також стеженням за ними.

У своєму телеграм-каналі Портнов, зокрема, заявив: «Будемо йти назустріч побоюванням і тепер публікувати дані про всі їхні автомобілі, персональні дані причетних співробітників одіозного ЗМІ, місця їхнього проживання, біографії, паспортні дані та інші реквізити до десятого коліна».

Він також додав: «Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав’язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом».

Так Портнов відреагував на заяву журналістів про тиск із його боку через оприлюднення ним раніше персональних даних одного з членів знімальної групи, яка готує розслідування щодо впливу і зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою.

Раніше, 31 жовтня, Портнов у своєму телеграм-каналі вже виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності колишнього посадовця, а саме його повні паспортні дані й домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Редакція «Схем» тоді заявила, що «розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем».

«Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб», – заявили «Схеми».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців відреагувати належним чином на публікацію захищених законом персональних даних, погрози й тиск на журналістів-розслідувачів.

«Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа рішуче засуджує нещодавні переслідування журналістів і співробітників відзначеної численними нагородами програми розслідувань Української служби «Схеми: корупція в деталях». Це неприйнятно, та ще й, схоже, протизаконно – щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність», – мовиться в заяві президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флая.

«Ми закликаємо українську владу і правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова, і просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам», – додав президент Радіо Свобода.

На думку редакції «Схем» і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

«Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який залучений для допомоги у зборі інформації, – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. Причому даних, які чітко ідентифікують особу й її місце проживання, що становить загрозу для водія у цьому випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. У цьому випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою», – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.

Вона додає: «Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.

«Портнов підтвердив, що у нього є серйозний доступ до персональних даних, які є в розпорядженні держави, а також і те, що такій діяльності, схоже, не буде надана належна оцінка з притягненням до відповідальності, – аналізує Крат. – Тобто особа, яка має вчений ступінь, грубо нехтує законом».