У ДБР обіцяють: обшуків у редакції «Схем» не буде

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що слідчі не проводитимуть обшуки в редакції програми журналістських розслідувань «Схеми». Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода щодо ймовірності проведення обшуку слідчими ДБР з метою вилучення редакційної комунікації та інших даних журналістів програми, які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької.

«(Обшук – ред.) однозначно виключаємо. Я впевнений, що журналісти і слідчі – це партнери, і нададуть ту інформацію, яка потрібна для нас», – зазначив голова ДБР.

Труба також відзначив, що слідчим «не потрібні джерела інформації «Схем». «Запевняю: слідчий не переслідував мети отримати джерела. Жодних дій по отриманню інформації щодо джерел ми не вживати не будемо», – сказав він.

Однак голова ДБР так і не зміг пояснити причини витребування надмірного обсягу редакційних даних. «Я не знаю, яку основну мету переслідував слідчий. Але якщо слідчий говорив про заробітну плату, я можу припустити про те, що цей працівник – журналіст чи оператор – є працівником саме того журналістського розслідування. Не більше. Для мене як слідчого не потрібно було б детально скільки він отримував заробітньої плати. Сам факт підтвердити, що він дійсно є працівником, достатньо для слідчого», – розповів Радіо Свобода Роман Труба.

У відповідь головна редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька зазначає: досі лишається незрозумілим, для чого слідчий затребував такий широкий масив даних журналістів,ще й застосував «метод примусу, пішовши за судовою ухвалою».

«У даному випадку незрозуміло, навіщо слідчі ДБР пішли таким силовим методом – адже ми з ними вже були на зв'язку та надавали те, що могли. По-друге, обсяг даних до яких вони через суд отримали доступ – абсолютно надмірний. Що стосується внутрішньої комунікації редакції – то можна було легко передбачити, що такі дані ми ніколи не надамо – в тому числі через загрозу розкриття наших джерел», – підкреслила Седлецька.

Раніше Печерський районний суд надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів програми, які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької. Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів».

Згідно з ухвалою суду, якщо протягом місяця редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд за клопотанням слідчих ДБР «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів».

У свою чергу редакція програми «Схеми» заявила, що не бачить необхідності надавати Державному бюро розслідувань весь масив витребуваної через суд внутрішньої інформації редакції, вважаючи такий обсяг надмірним, а запитувану інформацію такою, яка не зможе допомогти слідству, бо не має до нього стосунку.

Хоч ухвала Печерського суду не підлягає оскарженню, адвокати «Схем» звернулися до Київського апеляційного суду з вимогою її скасувати, оскільки вона надає доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю журналістських джерел. «Журналісти розраховують на судовий контроль за дотримання прав, свобод та інтересів. Особливо, якщо імовірне втручання стосується права на свободу слова та захист джерел інформації журналістів. Нагадаю, що це не перший випадок, коли адвокатам доводиться захищати права журналістів на захист джерел інформації», – відзначила юристка ІРРП Людмила Панкратова.

У 2018 році журналісти вже створили прецедент оскарження подібної ухвали. Головна редакторка та ведуча «Схем» Наталка Седлецька подала до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу, якою слідчому Генеральної прокуратури надано доступ до даних з її мобільного телефону за 1,5 року. Тоді юристи журналістки також оскаржили ухвалу через порушення конституційних прав і свобод. Аналогічно вчинив і захист журналістки Крістіни Бердинських, доступ до даних з телефону якої також отримали слідчі ГПУ.

У 2019 році було ще одне рішення апеляційного суду про зупинення надання доступу до електронного листування редактора видання «Новое Время» Івана Верстюка, яке теж винесли на користь журналістів.

В апеляції юристи «Схем» звертають увагу на відсутність достатнього обгрунтування для доступу до внутрішньоредакційних документів.

У апеляції також йдеться про те, що ухвалою Печерського суду були порушені права журналістів на захист своїх джерел та їх право як громадян на захист. Також юристи наголошують на тому, що вимога доступу до внутрішньоредакційної інформації може бути намаганням виявити джерела отримання інформації журналістами-розслідувачами і можливого тиску на них у подальшому.

У 2018-му році журналісти розповіли про неафішований відпочинок Петра Порошенка на Мальдівах, що тривав з 1 по 8 січня і разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».