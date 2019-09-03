Фігуранта розслідувань «Схем» суддю-втікача Татькова звільнили з Вищого господарського суду

Вища рада правосуддя на засіданні 3 вересня звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. Раніше він неодноразово ставав фігурантом розслідувань програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Журналісти розповідали про численне елітне майно та нерухомість по всьому світу, записані на близьке оточення Віктора Татькова, яке обростало ним паралельно з кар’єрним злетом самого судді.

Підставою для розгляду питання про звільнення став лист Верховної Ради від 16 липня 2019 року, а також подання Вищої ради юстиції від 19 січня 2016 року про звільнення судді Вищого господарського суду України Віктора Татькова з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності.

Відповідно до повідомлення, ВРП звільнила Татькова за вчинення «істотного дисциплінарного проступку» – на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України.

У 2016 році постановою Верховної Ради Віктор Татьков був звільнений з посади судді Вищого господарського суду України у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності. Але він майже одразу оскаржив таке рішення парламенту, аргументуючи це порушенням процедури його ухвалення. Зокрема, аргументом захисту було несвоєчасно повідомлення Татькова про розгляд у парламенті питання про його звільнення і яке, відповідно, розглядалось за відсутності судді та без обговорення. Крім того, адвокати Татькова у скарзі зазначили, що під час голосування окремі депутати голосували картками відсутніх депутатів, тобто «кнопкодавили». 4 червня Велика палата Верховного суду визнала незаконною і скасувала постанову Верховної Ради про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України.

Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.

За клопотанням слідства, численне майно, оформлене на близьких та друзів Татькова було арештовано в рамках кримінальної справи. Про це майно у червні 2018 року вперше розповіли «Схеми» в розслідуванні «Багатий світ».

30 травня 2019 року стало відомо, що суддя Подільського районного суду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт з частини майна оточення Віктора Татькова – чотирьох квартир, трьох гаражів та нежитлового приміщення в елітному комплексі Києва «Новопечерські липки». Ця нерухомість оформлена на Ольгу Братусь та Бориса Катасонова, батьків оперної співачки Ганни Братусь – подруги родини Татькова. ​Підставою для такого рішення, розповіли в ГПУ, стали доводи про те, що власники цього майна начебто мали свої власні доходи, щоб придбати всю цю нерухомість.

Утім, у червні 2019 року з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт, а сам Татьков повернув собі статус судді – і відповідно суддівську недоторканність.

Раніше «Схеми» виявили близько сотні об’єктів в Україні та з десяток в Іспанії, записаних на родичів і незаможних друзів Віктора Татькова, а пізніше у його родини також віднайшли 60 гектарів землі та півдесятка апартаментів в Іспанії.