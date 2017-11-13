У Грузії владна коаліція перемогла в більшості місцевих виборів – повні дані

У Грузії владна нині коаліція «Грузинська мрія» перемогла у великій більшості виборів мерів міст, які завершилися 12 листопада, свідчать остаточні, але ще не офіційні дані, які оприлюднила Центральна виборча комісія країни.

За цими даними, у другому турі виборів кандидати «Грузинської мрії» перемогли у п’яти з шести міст, де відбувалися вибори: у другому найбільшому місті країни Кутаїсі, а також у Борджомі, Казбеґі, Хашурі й Мартвілі. Іще в одному місті, Озурґеті, кандидат коаліції поступився незалежному кандидатові з невеликим відривом.

У першому турі, що відбувся 21 жовтня, «Грузинська мрія» також здобула 63 місця мерів із загалом 64, доля яких вирішилася того дня. Зокрема, кандидати від коаліції набрали понад 50 відсотків голосів у першому турі в чотирьох із п’яти міст, де мерів обирають прямим голосуванням і де мера обрали вже того дня, – у столиці Тбілісі, а також у Батумі, Поті і Руставі. Зокрема, місце мера Тбілісі обійняв колишній футболіст Каха Каладзе.

На виборах до місцевих представницьких органів, що обираються за пропорційною системою, коаліція перемогла в усіх округах, здобувши загалом майже 56 відсотків голосів, її найближчий суперник, «Єдиний національний рух», має близько 17 відсотків.

Місцеві вибори, що відбувалися по всій Грузії, розглядали як вирішальне випробування позицій «Грузинської мрії» напередодні президентських виборів наступного року.

Організація з безпеки і співпраці в Європі у своїх попередніх висновках щодо другого туру виборів загалом високо оцінила його перебіг, заявивши, що, як і в першому турі, визначальні свободи були загалом дотримані. Застереження викликали, як мовиться у звіті, дані про можливе залякування виборців і тиск на них, а також обмеження на передвиборчу кампанію в засобах інформації, які негативно вплинули на конкурентність виборів.

У попередніх місцевих виборах, що відбулися 2014 року, «Грузинська мрія» так само здобула більшість місць у місцевих радах і мерських посад.

Коаліція «Грузинська мрія» прийшла до влади у Грузії 2012 року, перемігши партію «Єдиний національний рух» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі з великим відривом. Тоді її очолював підприємець Бідзіна Іванішвілі, найбагатша людина Грузії, що став тоді прем’єр-міністром. Наприкінці 2013 року Іванішвілі відійшов від політики, але, як вважають, продовжує контролювати «Грузинську мрію».