У корпорації «Богдан» кажуть, що хотіли відмовитися від російських двигунів ще 5 років тому

В автомобільній корпорації «Богдан» наполягають, що розпочали програму імпортозаміщення ще в 2013 році, щоб у майбутньому припинити купувати тягові електродвигуни для українських тролейбусів у Псковського електромашинобудівного заводу (Росія). Але завозили їх із Росії аж до кінця 2017 року, бо мали такі зобов’язання за старим контрактом і виконували їх як «відповідальний партнер». Про це йдеться у листі корпорації до Радіо Свобода, надісланому після виходу розслідування «Російське серце українського «Богдана».

«Ми не відмовляємося від того, що у минулому встановлювали російські двигуни. Вони були завезені за контрактами, підписаними ще до 2014 року, і як відповідальний партнер ми вимушені були виконувати зобов’язання за договорами».

У зверненні зазначається, що корпорація «Богдан» розпочала програму імпортозаміщення у 2013 році, а переговори з українським заводом «Електроважмаш», який тепер має постачати двигуни для тролейбусів замість російського ПЕМЗ, стартували рік тому.

«Що стосується програми імпортозаміщення, її реалізація почалася ще у 2013 році. А у 2014, після початку військової агресії Росії, ми значно активізували її, розуміючи, що цього вимагають політичні, економічні та моральні чинники… «Богдан» і «Електроважмаш» домовилися про співпрацю ще рік тому. Але варто розуміти, що це закрита внутрішня інформація, яка змогла стати публічною лише після того, як харківське підприємство переконалося, що зможе виробити потрібні корпорації комплектуючі гідної якості в повному обсязі та в потрібні терміни», – зазначають у «Богдані».

Альтернативного постачальника тягових електродвигунів на противагу Псковського заводу шукали довго – пояснюють у корпорації. «Маємо зазначити, що жодні контракти не підписуються за один день. Це тривалий процес, який включає такі етапи, як пошук постачальників, аналіз їхніх виробничих можливостей, переговори, відбір партнера, підготовка виробничих можливостей підрядника до виробництва нового виду продукції», – йдеться у листі, в якому також зазначається, що рішення відмовитись від російських двигунів та перейти на українські не пов’язане з підготовкою журналістського розслідування.

Раніше журналісти «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Російське серце українського «Богдана» виявили, що корпорація «Богдан Моторс» закуповує двигуни для тролейбусів «Богдан» у «Псковського електромашинобудівного заводу», який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії.

Журналістам вдалося отримати паспорт тролейбусів типу Т70117, яких у кількості 60 одиниць у корпорації «Богдан моторс» закупило столичне комунальне підприємство «Київпастранс».

Відповідно до документа «Настанова щодо експлуатування Т70117-0000010-40НЕ» від 2016 року, виробником тягового двигуна ДТА-2У1 тролейбусів типу Т70117 є російський Псковський електромашинобудівний завод (ПЕМЗ). Згідно з даними Державної фіскальної служби, «Богдан моторс» справді у 2015, 2016 і 2017 році імпортував двигуни з Росії.

На прохання журналістів один із депутатів Київради Прохор Антоненко домігся ревізії двигунів тролейбусів цього типу, які вже курсують містом. Перевірка в одному з депо «Київпастрансу» підтвердила, що двигуни справді російські.

На офіційному сайті російського заводу ПЕМЗ вказано, що він також працює на оборонно-промисловий комплекс Росії. «Схеми» з’ясували, що завод постачає свою продукцію на цілу низку заводів Росії, які розробляють системи зенітних ракетних комплексів, виготовляють артилерійські радіолокаційні системи, випускають арматуру для військових кораблів і суден, системи ППО, військову оптику, ремонтують атомні підводні човни.

Акціонер корпорації «Богдан Моторс» – Олег Гладковський, перший заступник секретаря Ради набезпеки та оборони. Саме ця структура затверджує список російських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Псковського електромашинобудівного заводу у цих списках немає. На запитання «Схем», чому ПЕМЗ не потрапив до списку, Гладковський відповів, що особисто він таких списків не формує.

У прес-службі РНБО окремо відповіли, що «застосування санкцій до вказаної у запиті юридичної особи від уповноважених органів до Ради національної безпеки і оборони України не надходило».

Олег Гладковський – давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка. Разом з ним, а також Ігорем Кононенком вони є співзасновниками групи компаній «Укрпромінвест» через свої фонди.